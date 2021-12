CUPRA MARITTIMA – “Prossima Fermata Piceno” si ferma a Cupra Marittima, piccola perla della riviera delle Palme, e conclude il suo tour enogastronomico iniziato in piena estate. L’ultimo appuntamento è a Casa Alexis (via San Giacomo della Marca, 13) il 7 dicembre alle ore 20 con un evento esclusivo sul tartufo pregiato dei Sibillini con lo chef Davide Camaioni. Il menu inizia con un aperitivo di benvenuto: mousse Carbonara e chips al wasabi e pomodoro.

Per l’antipasto insalata di pollo e tartufo nero uncinato e calimero (uovo fritto) e tartufo bianco pregiato. Primi piatti: carnaroli alla zucca, tartufo nero uncinato e burrata pugliese e cannoli al gratin alle carni bianche con tartufo bianco pregiato. Tagliata di manzo, tartufo nero uncinato e chips di patate per secondo e dulcis in fundo l’amaretto di nocciola e mandarino. Il profumo inconfondibile del tubero più pregiato incontra i vini del territorio delle cantine: Ciù Ciù, Santa Liberata, Il Crinale, Velenosi Vini.

Il progetto è all’interno del bando Marche: “Dalla Vigna alla Tavola”, curato da Tuber Communication nella provincia di Ascoli Piceno che chiude con 13 tappe golose dal mare Adriatico ai monti Sibillini. Obiettivo far assaporare ai turisti le eccellenze della terra con altrettanti piatti succulenti della tradizione picena in abbinamento alle migliori etichette delle aziende vitivinicole.

Un progetto per andare alla scoperta del territorio tra cibo, vino e paesaggio, degustando i prodotti locali preparati dai migliori chef. Un itinerario del gusto con protagoniste le aziende locali spesso guidate da piccoli e grandi appassionati imprenditori, primi custodi della ricchezza agroalimentare del territorio.

“Marche: dalla vigna alla tavola” è il bando regionale nato per sostenere i produttori di vini di qualità e il settore della ristorazione in vista delle riaperture post Covid, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata. L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione Marche. Coordinamento della comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari. Menu 65 euro – vini inclusi.

