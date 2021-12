I ragazzi hanno centrato la vittoria per 3-2 contro la Travaglini Pallavolo Ascoli, le ragazze sono riuscite a conquistare con carattere il campo fermano per 2-3

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Torna alla vittoria la Serie C maschile della Riviera Samb Volley. Dopo lo stop subito a Monte San Giusto sabato scorso, i rossoblù hanno centrato la vittoria per 3-2 contro la Travaglini Pallavolo Ascoli. Il risultato permette ai sambenedettesi di mantenere la testa della classifica, seppur in coabitazione con San Severino, uscito vincente dalla trasferta di Macerata.

Happy Car RSV: Cameli, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Netti, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti)

Travaglini Pallavolo Ascoli: Carfagna, Cretone, Feriozzi, Gennari, Iuliani, Mariotti, Mazzocchi, Olivieri, Pavoni, Piccinini, Pulcini, Stipa (All. Travaglini)

Un match sofferto per la Riviera Samb Volley. Dopo aver avuto un agevole approccio all’incontro che ha portato i rossoblù in vantaggio di due set (25-21; 25-22), la RSV è calata di intensità e concentrazione. Le mancanze dei padroni di casa hanno complicato notevolmente una partita che sembrava avviarsi nelle mani della formazione di coach Netti. Le lacune dei Rivierini hanno permesso alla Travaglini Ascoli di conquistare due set (26-28; 23-25), portando così il match al tie-break, terminato poi a favore dei sambenedettesi (15-11), bravi a ritrovare una quadratura tattica in mezzo al campo.

Il commento del coach della Riviera Samb Volley, Rocco Netti: “Siamo una squadra da due volti. Nei primi due set eravamo ben messi in campo; avevamo un buon rigore tattico e una buona vena organizzativa. Dal terzo set sono venute meno motivazione, fame e determinazione, con avversari che non sono restati a guardare. Questo mix di ingredienti fa sì che riusciamo a complicarci la vita, così come è successo contro Monte San Giusto e Ascoli. Nel quinto set la reazione c’è stata, siamo stati bravi a tornare nel match. La settimana che ci aspetta è molto impegnativa: giochiamo in casa il match di ritorno di Coppa Marche contro Monte San Giusto (basterà vincere un solo set per il passaggio del turno). La Coppa Marche rimane l’obiettivo stagionale. Poi andremo nell’ostico campo di Appignano la prima del girone di ritorno del campionato. Dovremo lavorare ancor più duramente per limare quelle problematiche tecnico-tattiche viste nelle ultime partite. Se vogliamo ambire a qualcosa di importante dobbiamo fare un ulteriore step di crescita”.

Vittoria in rimonta anche per la Riviera Samb Volley femminile, sempre in Serie C. Ieri, 4 dicembre, alla Palestra Comunale San Liborio di Montegranaro, la RSV è riuscita a conquistare con carattere la vittoria sulle fermane per 2-3, risultato che permette alle rossoblù di portarsi al terzo posto quota 17 nella classifica del girone B (con una partita da recuperare il 21 dicembre contro la F.e.a. Telusiano Volley).

Gordon 1956 Montegranaro: Di Chiara, Krachenko, Mastrovito, Maurizi, Migliorelli, Pagliariccio, Palermo, Petrini, Pierangeli, Rastelli, Senzacqua Fioroni (All. Postacchini);

Farmacia Amadio RSV: Angelini Bracciani, Coccia, Di Carlo, Di Gregorio, Ferrara, Palestini, Pepe, C. Speca, G. Speca, Spinelli, Spinozzi, Tempera, Vagnarelli (All. Tassi).

Dopo un approccio non all’altezza del match, con degli errori che hanno portato le rossoblù in svantaggio di due set, è arrivata puntuale la reazione delle ragazze di coach Tassi. Nel terzo, quarto e quinto set la RSV ha ritrovato grinta e meccanismi in campo, le componenti necessarie per riuscire a capovolgere il risultato e portare le Rivierine al risultato finale di 2-3, simbolo della forza emotiva e mentale di questa squadra.

Ecco le parole rilasciate da coach Tassi al termine della partita: “Venivamo da una settimana emotivamente complicata e destabilizzante dopo la brutta notizia, con un turno di riposo dopo il rinvio della gara di sabato scorso; c’era un po’ di ruggine nel primo e secondo set. Una bella vittoria, una grande dimostrazione di carattere. Questa squadra quando si trova in difficoltà ha una capacità di reazione straordinaria. Ci avremmo messo la firma ad inizio campionato ad arrivare a fine dicembre con tutte vittorie e una sola sconfitta. Commettiamo molti errori tecnici, ma con questa voglia, grinta e cattiveria che riusciamo a mettere in campo riusciamo a cavarcela. Non ci stavamo a perdere; nella situazione di difficoltà, anche emotiva, siamo riusciti a ribaltarla. Gran parte della vecchia guardia di questa squadra era molto legata a Massimo. Abbiamo ancora la testa altrove purtroppo, ma stiamo lottando, e sono contento di questo. Sul piano del gioco c’è ancora tanto da migliorare; il campionato è lungo”.

Poi sulla reazione in campo e sui prossimi impegni ha dichiarato: “Ci siamo aggrappati alla cattiveria che avevamo dentro e ce la siamo cavata. Nel terzo, quarto e quinto set abbiamo ritrovato alcuni meccanismi che ci hanno aiutato nella vittoria. Siamo fiduciosi di chiudere il girone d’andata nel miglior modo. Ci aspettano delle partite complicate: Amandola è in forte crescita, conosco bene il valore della squadra. Dovremo lavorare bene in settimana per potercela cavare in trasferta sabato prossimo. Martedì, invece, abbiamo il match di Coppa Marche; veniamo da un 3-0 esterno. Sarà necessario gestire bene il risultato per garantirci il passaggio del turno. Ci servirà molto come allenamento. Speriamo di avere qualche recupero”.

