Le valutazioni degli orange, dopo la vittoria in rimonta per al “Comunale” di Nereto

TESTA 6,5 Gran intervento a mano aperta su Santangelo in avvio. Il vento gli rende difficili i rinvii coi piedi, che a volte sbaglia. Sul gol non ha colpe.

PETRINI 6+ Maydani lo buca in avvio in occasione del gol. Cresce col passare dei minuti, acquisendo sicurezza.

SENSI-PASSALACQUA 7 Non fanno mai girare Pedalino e, nella ripresa, limitano la freschezza di Montano. Sui palloni aerei non c’è partita. Spazzano senza fronzoli quando necessario.

PASQUALINI 7 Gioca con la maschera per via della botta al naso subita da Sbaffo domenica scorsa. Ha il pallone dell’1-3 ma il guardalinee gli fischia un fuorigioco che non c’era mai. Lottatore.

PETRICCI 6,5 I suoi inserimenti offensivi lo rendono una pedina importantissima per Ciampelli, per fare da collante tra centrocampo e attacco. Esce dopo aver dato tutto per Nociaro (s.v.).

EVANGELISTI 7 Gli acciacchi che l’avevano costretto ai box contro la Recanatese, sembrano totalmente superati. La sua fisicità, in una partita così maschia, è stata fondamentale. (80′ Rossi s.v.).

D’ALESSANDRO 7,5 Dell’arancione, sulla sua casacca, è rimasto ben poco a fine gara. Non ha paura di lottare in mezzo al fango con grinta e cattiveria agonistica. Uno dei migliori.

VERDESI 6,5 Oggi può sfruttare meno le sue doti tecniche e la velocità per via del campo in pessime condizioni. Bel tiro a fine primo tempo che mette in difficoltà Diglio.

BATTISTA 7,5 Ritrova la titolarità dopo che Ciampelli gli aveva preferito Monachesi nelle scorse due partite. L’11 ripaga pienamente la fiducia del mister con una prestazione da incorniciare ed una traversa che ancora trema (85′ Pietropaolo s.v.).

NAPOLANO 8 Ogni pallone che tocca, dà il là ad un’azione pericolosa. Propizia l’autogol nel primo tempo e firma il sorpasso a 10 dal termine. Semplicemente decisivo.

CIAMPELLI 7,5 Vittoria che incarna lo spirito dei suoi ragazzi. Su un campo del genere, capisce che non si può giocare di filetto ma, come ha detto ha fine gara, bisogna essere “brutti, sporchi e cattivi”. Torna a casa con 21 punti nel bottino e piena zona play off. Ora testa al Fiuggi.

