NERETO – E’ stato senza dubbio uno dei migliori in campo quest’oggi.

Matteo D’Alessandro, centrocampista numero 27, ha commentato così la vittoria per 1-2 contro il Nereto: “L’avete visto tutti com’era il campo oggi. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile contro una diretta concorrente per il nostro obiettivo finale, che è la salvezza. Loro sono partiti forte, ma c’è da fare un plauso a tutti per come l’abbiamo ripresa”.

“Cosa c’è da migliorare? Nel quarto d’ora iniziale ci siamo fatti cogliere un po’ impreparati, era successo anche col Montegiorgio, non possiamo permettercelo. Oggi siamo stati bravi a cambiare atteggiamento dopo il gol, nonostante le condizioni avverse del terreno di gioco. Questo gruppo ha qualità umane importanti, è la nostra vera forza in più”.

