NERETO – “Brutti, sporchi e cattivi”.

Tre aggettivi che rendono perfettamente l’idea dell’atteggiamento in campo del Porto d’Ascoli, capace di espugnare Nereto in rimonta per 2-1.

“Il campo era un fattore importante, ma quello determinante era il nostro atteggiamento ed il modo di stare in partita – ha dichiarato mister Ciampelli ai nostri microfoni nel post gara – Ci abbiamo messo un po’ a capire che servivano le cattive maniere. L’aspetto tecnico oggi non contava, serviva un altro tipo di partita, dopo l’episodio del pareggio ci siamo sbloccati. Vittoria importante e meritata, che ci permette di tenere la penultima posizione molto lontana. Credo che delle squadre che ora si trovano in zona play out non ne vedremo neanche una all’ultima giornata”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.