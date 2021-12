GROTTAMMARE – Tra le iniziative dell’associazione di volontariato I Care di Grottammare, “Scatole di Natale” è sicuramente una di quelle di maggiore successo.

Una scatola, cinque oggetti al suo interno: un passatempo (per esempio un libro), un indumento caldo (per esempio un paio di guanti o una sciarpa), qualcosa di dolce (per esempio una barretta di cioccolato), un biglietto gentile e un prodotto destinato alla cura di sé (per esempio una crema corpo o un bagnoschiuma).

Le scatole, destinate ai più bisognosi, devono essere impacchettate e all’esterno devono recare un’etichetta con il genere del destinatario e l’età, in modo da facilitare lo smistamento. Tutto deve essere fatto rispettando le normative igieniche e di sicurezza. Si raccomanda di usare guanti e mascherine durante la preparazione dei pacchi. Al momento della consegna al punto di raccolta, è necessario indossare la mascherina.

C’è tempo fino al 10 dicembre per consegnarle presso la sede dell’associazione, sulla Strada Provinciale Valtesino 295, a Grottammare, ogni martedì dalle 10 alle 12, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19 e sabato dalle 9 alle 12, oppure presso la Misericordia, in via fratelli Rosselli 35 A, sempre a Grottammare, il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 19.30.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Grottammare: “Le scatole di natale oltre ad essere un gesto di solidarietà, seppur semplice, per essere vicini a chi è più in difficoltà – ha dichiarato l’assessore Monica Pomili – Lo voglio immaginare come un forte abbraccio, di quelli che in questo lungo periodo abbiamo un pò smesso di dare e di ricevere, inoltre assume anche un significato educativo, perché, è un’attività bellissima da fare, coinvolgendoci tutti, da fare in famiglia, dai più ai grandi ai più piccoli, per renderci più partecipi e consapevoli che possiamo sempre donare qualcosa all’altro anche con questi piccoli, ma importanti gesti”

Per info: 339 6280194 (Marco), 333 8823994 (Alice), 329 3051963 (Misericordia), www.assoicare.org, pagina Facebook “I Care – Organizzazione di Volontariato”.

