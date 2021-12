NERETO – Tutto pronto al “Comunale” di Nereto per la 12esima giornata di campionato. Il Porto d’Ascoli è in 5a posizione con 18 punti, gli abruzzesi penultimi in piena zona play out, penultimi a 5 punti.

NOTE

Cielo coperto, a tratti con pioggia e schiarite. Temperatura di 13°. Campo non in perfette condizioni, parecchie le zolle in vista. Padroni di casa in completo celeste, ospiti in casacca arancione. Arbitra la sfida il signor Michele Pasculli di Como.

FORMAZIONI

NERETO (3-5-2) Diglio (03), Kuqi (02), Scatozza (00), Ferrini, Jara, Ristowski, Santangelo (00), Maydani, Pedalino (45′ Montani), Nardini, Boito (01)

PORTO D’ASCOLI (4-3-3) Testa; Petrini, Sensi, Passalacqua, Pasqualini; Petricci (70′ Nociaro), Evangelisti (85′ Pietropaolo) , D’Alessandro; Verdesi, Battista (82′ Rossi), Napolano (90′ Clerici)

ANGOLI

4-3

AMMONITI

Montanio (N) D’Alessandro (P)

ESPULSI

CRONACA

PRIMO TEMPO

3′ TRAVERSA NERETO Partono subito forte gli abruzzesi. Mancino a botta sicura di Santangelo col mancino. La palla si stampa sull’incrocio, forse c’è stata anche la provvidenziale deviazione di Testa.

8′ GOL NERETO Maydani trova il fondo, opera il cross arretrato per Boito che apre il piatto e fa 1-0. Inizio shock per i ragazzi di Ciampelli.

16′ Fase confusa della gara. Le condizioni non ottimali del terreno di gioco costringono le due squadre a ricorrere ai lanci lunghi. Per ora è il Porto d’Ascoli a farne le spese.

18′ Verdesi prova a liberare il sinistro, ma è un tiro debole e centrale.

20′ BATTISTA SCALDA I GUANTI A DIGLIO Grande azione personale di Battista che calcia forte sul primo palo. Digli devia in cornere.

21′ AUTOGOL DI JARA 1-1 Napolano calcia col destro a rientrare sul primo palo. Jara, nel tentativo di spazzare la sfera, colpisce male e spedisce nella propria porta. 1-1.

26′ Conclusione velleitaria di Kuqi dai 30 metri. Palla lontajissima dalla porta di Testa.

30′ Occasione Pda. Testa rinvia dal fondo, Scartozza colpisce male e offre difatto a Verdesi, che avrebbe l’occasione per presentarsi solo davanti al portiere, ma sbaglia lo stop. Jara recupera e mette in angolo.

31′ Dal corner va Napolano, Petricci di testa mette di poco alto.

37′ Cross insidioso dal vertice basso di Verdesi a cercare Napolano. Diglio è attento e bravo ad anticipare tutti bloccando la sfera.

40′ Punizione dalla trequarti per gli orange. Calcia Napolano ma il pallone è troppo morbido ed è facile preda di Diglio.

44′ CI PROVA VERDESI. Bella manovra avvolgente del Pda, D’Alessandro scarica su Verdesi, che è libero è vede la porta dal limite. Bel destro che Diglio blocca con un brivido. Il pallone è infatti viscido per via della pioggia.

45′ Fine primo tempo.

SECONDO TEMPO

45′ Subito un cambio per il Nereto. Bitetto richiama in panchina il numero 9 Pedalino, dentro Montano.

47′ Nardini ci prova da fuori sulla sponda di Boito. Palla alta.

52′ TRAVERSA CLAMOROSA DI BATTISTA Tiro a giro alla Insigne che si infrange contro l’incrocio dei pali. Sarebbe stato un gol meraviglioso.

55′ Lancio col contagiri dalla difesa di Passalacqua che pesca perfettamente l’inserimento di Battista. L’11 a tu è per tu con l’estremo difensore avversario, il quale in uscita disperata, si scontra con Battista. Fallo in attacco e sanitari in campo per Diglio che ha avuto la peggio, Fortunatamente nulla di grave.

60′ Sugli sviluppi del corner Petrini crossa al centro, saltano in molti, il pallone arriva in qualche modo a Napolano che si districa in mezzo ad una selva di maglie celesti, calcia a giro di destro. Palla fuori di poco.

70′ Cambio anche per Ciampelli. Fuori Petricci dentro Nociaro.

71′ Ammonito D’Alessandro per una dura entrata su Jara.

74′ Napolano prova un colpo dei suoi. Destro al volo da fuori area e palla di poco alta. Brivido per Diglio.

75′ Punizione dalla trequarti. Calcia Napolano sul secondo palo, D’Alessandro e Sensi sfiorano ma nulla di fatto.

80′ NAPO-GOL!!! LA RIBALTA IL PORTO D’ASCOLI Battista serve perfettamente Napolano con un filtrante, Ferrini buca l’intervento in scivolata e il capitano incrocia col destro senza lasciare scampo a Diglio. 2-1.

85′ Esce Evangelisti, dentro Pietropaolo.

87′ Calcio di punizione per il Nereto, vanno tutti dentro ma Sensi spazza. Fallo su Petrini, si guadagnano secondi preziosissimi.

90′ Esce Napolano, entra Clerici nel Porto d’Ascoli.

90+5 Finisce qui. Tre punti importantissimi per il Porto d’Ascoli su un campo difficile come pochi.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.