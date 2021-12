Tutto pronto allo Stadio “Riviera delle Palme” per la gara valevole per la dodicesima giornata di Serie D Girone F

Note: San Benedetto del Tronto, 14° pioggia. Campo di gioco in discrete condizioni. Samb in completo rossoblu, ospiti in tenuta bianca.

Angoli 1-2

FORMAZIONI

SAMBENEDETTESE: Knoflach, De Santis, Alboni, Ferri Marini, Zgrablic, Lorenzoni, Angiulli, Lisi, De Sena, Zanazzi, Frulla.

A disposizione: Bruno, Pica, Lulli, Ferretti, Amoruso, Di Domenicantonio, Svarups, Fabretti, Peroni. Allenatore Mauro Antonioli

CASTELNUOVO VOMANO: Greis, Pulsoni, Sansaverino, Orlando, Marianeschi, Terrenzio, D’Egidio, Alfieri, Ripa, Emili, Morelli.

A disposizione: Natale, Tancredi, Cangemi, Prestianni, Foglia, Ludovici, Ragni, Camara, Modugno. Allenatore Guido Di Fabio

DIRETTA

PRIMO TEMPO

2′ OCCASIONE SAMB: Lorenzoni riceve dalla rimessa laterale e dalla destra crossa in mezzo per il colpa di testa di Ferri Marini che non inquadra la porta da una buona posizione.

11′ OCCASIONE CASTELNUOVO VOMANO: buona azione degli ospiti con Ripa che viene servito con un passaggio filtrante in area di rigore. L’ex Juve Stabia conclude con il sinistro ad incrociare sul secondo palo che esce di pochissimo al lato.

16′ ANCORA SAMB: Ottimo scambio che vede coinvolti Lisi, De Sena e Ferri Marini con quest’ultimo che conclude in area di rigore con il sinistro ma colpisce l’esterno della rete sul primo palo.

18′ Samb vicina al gol: Alboni viene servito sulla destra dopo un cambio gioco. Il classe 01′ va al cross basso che inizialmente trova la deviazione di Greis e poi quella di De Sena che conclude fuori.

20′ Cross dalla destra di Zanazzi per De Sena che appoggia al limite per Angiulli. Il capitano rossoblu conclude con il sinistro di prima intenzione e sfiora la traversa.

35′ Ammonito De Sena, giudicato troppo duro l’intervento su Sansaverino.

38′ Ammonito Morelli per aver atterrato Lorenzoni in progressione sulla sinistra.

43′ CONTROPIEDE SPRECATO DALLA SAMB: calcio d’angolo degli ospiti che viene ribattuto dalla Samb con Lorenzoni che lancia il pallone in profondità per Zanazzi. Il classe 02′ crossa a rimorchio per Ferri Marini che conclude con il sinistro ma viene respinto dalla difesa avversaria.

44′ Altra occasione precata dai rossoblu: cross dal limite di Lisi per De Sena che tutto solo non riesca a colpire il pallone di testa.

45′ Arriva il duplice fischio dell’arbitro: si conclude il primo tempo senza recupero. Un’occasione clamorosa con Ripa per gli ospiti mentre i rossoblu si fanno vedere molto spesso in avanti senza capitalizzare al meglio le azioni.

