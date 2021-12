SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo 22 mesi la Sambenedettese Basket torna a giocare sul proprio campo e davanti ai propri tifosi. L’appuntamento è per domenica 5 dicembre alle ore 18, quando al Palaspeca di San Benedetto farà visita il Bramante Pesaro.

La Sambenedettese Basket ringrazia per aver reso possibile questo il Dirigente del Comune Dottor Amadio e tutto il personale del Palasport.

Per l’occasione torna dopo due anni la promozione destinata a tutti i tifosi rossoblù: l’ingresso sarà infatti gratuito per tutti i possessori di biglietto tra Sambenedettese Calcio e Castelnuovo Vomano.

Ingresso gratuito anche per tutti i tesserati dei settori giovanili della Sambenedettese Basket Academy e di Grottammare Basketball e per i loro accompagnatori; per tutti gli altri posto unico 5 euro. Per accedere al Palasport sarà necessario esibire un Green pass base valido ed indossare la mascherina.

