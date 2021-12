Un precedente stagionale in Coppa Italia, a settembre, quando i ragazzi di Ciampelli ebbero la meglio ai calci di rigore. La probabile formazione e gli uomini più pericolosi dei rossoblu

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una sfida facile solo sulla carta.

Dopo il pari a reti bianche con la Recanatese, il Porto d’Ascoli sarà impegnato nella trasferta di Nereto, voglioso di riscattare il rotondo poker incassato dalla capolista Trastevere appena una settimana fa.

Per gli abruzzesi, i numeri parlano di ben 26 gol subiti (peggior difesa del campionato) e 8 messi a segno (peggio hanno fatto solo il Chieti e il fanalino di coda Alto Casertano.

Un occhio di riguardo per capitan Salvatori, che conta oltre 500 presenze tra Serie C e Serie D, ex Samb che ha l’esperienza dalla sua. De Falco, centrocampista classe ’86, con importanti trascorsi tra Benevento, Reggina e Viterbese. Infine Ristovski, capocannoniere della squadra con 2 reti. Tre pedine fondamentali di cui difficilmente mister Bitetto si priverà.

Questo dunque il probabile 11 titolare: (3-5-2) Diglio; Kuqi, Salvatori, Ferrini; Santangelo, Cipriani, De Falco, Ristovski, Brunozzi; Nardini, Boito.

Un precedente in Coppa Italia, a settembre, per la prima partita stagionale. I ragazzi di Ciampelli, dopo essere passati in vantaggio con Battista, furono recuperati da Mirabelli al 93esimo. Ai rigori però, gli orange ebbero la meglio e passarono il turno anche grazie alla freddezza di Shiba nel trasformare il penalty decisivo.

