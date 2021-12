CUPRA MARITTIMA- Festa lungo la costa picena.

Iolanda Fazzini, ha compiuto 101 anni a Cupra Marittima. Ieri, 2 dicembre, si sono tenuti i festeggiamenti nella Casa di Riposo cuprense Ciccarelli, ove risiede.

Di seguito le parole del sindaco Alessio Piermosini, che le è andato a fare visita per la lieta ricorrenza: “Ci siamo dati appuntamento l’anno scorso, in occasione del centenario, per quest’anno ed è stata di parola. Lo abbiamo rinnovato anche per il 3 dicembre dell’anno prossimo. Le ho portato i saluti dell’amministrazione. A Cupra si sta bene. Inoltre approfitto per ricordare che alla casa di riposo hanno fatto i tamponi e per fortuna sono tutti negativi, gli ospiti ed il personale hanno ricevuto tutti la terza dose.”

Noi di Riviera Oggi facciamo tanti cari auguri alla signora Iolanda per questo traguardo raggiunto, confidando che continui a vivere i suoi giorni con pienezza, allegria e tanto affetto.

