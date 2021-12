SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornate molto movimentate, sia in entrata sia in uscita, per quanto riguarda la società rossoblu.

“La A.S. Sambenedettese comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il calciatore Edoardo Travaglini. All’attaccante, classe 2002, la societá augura le migliori fortune professionali e personali per il futuro”.

Così si legge in una breve nota ufficiale del club.

In difesa, il rinforzo risponde al nome di Marzio Pica, di cui la l’A.S. Samb ha acquisito in mattinata le prestazioni sportive. Il difensore centrale, classe ’02, ex Lazio Primavera, ha rescisso il contratto che lo legava alla Paganese ed è già a disposizione di mister Antonioli.

Intanto prosegue il lavoro in vista della sfida di domenica contro il Castelnuovo Vomano.

Seduta pomeridiana al Samba Village per i rossoblù di mister Antonioli. Attivazione, forza e velocità e lavoro tattico individuale. Continua il programma di recupero Lulli che ha svolto lavori individuali integrati con la squadra.

De Sena, al termine dell’allenamento ha dichiarato: ” È stata una settimana di lavoro intenso, abbiamo voglia di riscattare la brutta prestazione di domenica scorsa. Sarà una partita tosta e dovremo essere bravi a portarla subito dalla nostra parte”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.