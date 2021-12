L’incontro con musica e danza sarà domenica 5 dicembre alle ore 11 in piazza Possenti.

CUPRA MARITTIMA- L’associazione musicale “Amadeus“, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cupra Marittima, in occasione della festa di San Basso, domenica 5 dicembre, alle ore 11, ha organizzato un incontro in piazza Possenti a Cupra Marittima.

Parteciperanno docenti della scuola, che avranno anche modo di esibirsi nelle classiche danze irlandesi eseguite con l’organetto e il violino; sarà anche possibile ascoltare la splendida voce di Carmela Moffa, che canterà diverse melodie natalizie. Oltre al concerto, i partecipanti all’evento potranno, se lo desiderano, partecipare a una sorta di laboratorio musicale alla scoperta dei vari strumenti e lasciarsi, quindi, trasportare nel mondo della musica in un percorso inconsueto ed emozionante dall’atmosfera natalizia.

