RIPATRANSONE – Continuano gli appuntamenti delle Celebrazioni Mercantiniane dedicate alla memoria di Luigi Mercantini. Si terrà sabato 4 dicembre, alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Ripatransone, la conferenza dal titolo “Luigi Mercantini patriota e intellettuale nel cuore del Risorgimento Italiano” a cura del Professor Marco Severini.

Marco Severini insegna Storia dell’Italia contemporanea e Storia delle Donne presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Macerata; nel 2021 è stato nominato delegato per la Terza missione dalla Direzione dipartimentale. Specializzato in Storia dei partiti e dei movimenti politici, ha fondato (2011) e presiede l’Associazione di Storia Contemporanea. Dirige le riviste di storia contemporanea «Il materiale contemporaneo” e “Il Perticari”. Nel 1999 ha vinto il Premio Nazionale di Cultura “Frontino-Montefeltro” per la sua monografia La rete dei notabili (1999). Si è ripetutamente occupato di storia delle donne e di biografia politica e civile, firmando una quindicina di schede per il Dizionario biografico degli italiani, un centinaio per la terza edizione del Dizionario Biografico dei Marchigiani (2007) e altre ancora in volumi collettanei di respiro nazionale. Nel 2015 ha recuperato dalla Svizzera, insieme a Lidia Pupilli, il voluminoso archivio di Giuseppe Chiostergi, importante antifascista e padre costituente. Tra le sue recenti pubblicazioni, “Dieci donne. Storia delle prime elettrici italiane” (2012, 2013, presentato oltre cento volte tra Italia, Europa e Stati Uniti); “Licia. Storia della prima italiana che denuncio un questore” (2020); “Fuga per la libertà. Storia di Alda Renzi e di un salvataggio collettivo nel 1943” (2021). Sempre con Lidia Pupilli ha curato il volume “Dodici passi nella storia. Le tappe dell’emancipazione femminile” (2016) che è stato presentato, in cinquanta occasioni, tra Italia, Germania e Stati Uniti. E’ co-curatore del Dizionario biografico delle donne marchigiane, pubblicato con l’editore anconetano Il lavoro editoriale, opera unica in Italia (con un solo riscontro in Lombardia, uscito nel 2018 e giunto nel 2021 alla quarta edizione.