Le iniziative in programma sul nostro territorio. Torna “Natale al Borgo”, presepi in tutta la città, musica, sport e molto altro. Leggi il cartellone allestito dall’amministrazione Spazzafumo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Festività ormai alle porte anche in Riviera.

Primo Natale per la neo giunta Spazzafumo e oggi, 3 dicembre, al municipio di San Benedetto si è svolta la conferenza di presentazione del cartellone natalizio 2021: “E’ Natale”.

La locandina con tutti gli eventi, in programma dal 4 dicembre al 6 gennaio

A prendere per primo la parola in conferenza è Lina Lazzarri, assessora alle pari opportunità: “Sono soddisfatta, abbiamo coinvolto numerose associazioni che a San Benedetto si occupano di cultura. Ripartiamo e diamo voce al nostro territorio, per poi ampliare la nostra offerta. Le associazioni non ancora coinvolte lo saranno in seguito a Pasqua o in estate. Siamo partiti dall’esigenza di dare una connotazione natalizia in Riviera. Quest’anno noi abbiamo cercato di pensare al territorio come città dei Presepi. Abbiamo creato e stampato da Fabrizio Mariani un logo. Ci saranno circa 60 presepi in tutta la città: dal Torrione fino a via XX settembre, il corso, alla Palazzina Azzurra, Mare Bunazze e anche al Circolo Pescatori fino al Presepe subacqueo al Molo Sud. Tutto ciò è stato realizzato assieme all’associazione Vivi San Benedetto e ad Antonio Brandozzi. Il 23 dicembre, in ricordo della tragedia del Rodi, sarà riproposto lo spettacolo Mare e Rivolta”.

Dalla conferenza stampa prosegue Giancarlo Brandimarti dell’associazione Ribalta Picena: “Natale al Borgo, a cura di Ribalta Picena, riprende dopo due anni e sarà regolamentato dalle norme sanitarie anti-Covid. Sei scenette da dieci minuti e in un’ora cento persone faranno il giro completo al Paese Alto. Occorrerà la prenotazione per partecipare, l’orario degli spettacoli sarà 15-20, il tutto gestito dall’associazione Amici del Paese Alto. Si entrerà da via del Consolato e le cento persone verranno divisi in gruppi da venti, a ciascuna persona consegneremo un numero. Ci saranno le transenne a dividere pubblico e attori. Non ci saranno gli anziani attori storici ma ci saranno molti giovani, circa 25 i protagonisti della rassegna”.

Daniela Tremaroli dell’Istituto Vivaldi afferma: “Il 19 dicembre si terrà un concerto con tutti i musicisti professionisti locali. Dobbiamo valorizzare i nostri artisti, in dodici saranno i protagonisti”.

Rita Virgili (Festivaliszt) aggiunge: “Al concerto di fine anno al Concordia ci sarà l’orchestra sinfonica Rossini di Pesaro, la più importante istituzione musicale delle Marche. Ci sarà anche la musicista professionista di San Benedetto, Giuseppina Piunti”.

Parola a Marco Bollettini (associazione Ancora in Coro): “Festeggiamo i dieci anni e anche il ritorno alla normalità con il concerto Christmas is Back. Torniamo, come nel 2010, nella chiesa dei Sacramentini. Avremo un repertorio di musica anglosassone, italiana e pop eseguita dalla nostra corale composta da 35 elementi”.

Barbara Marozzi, vice presidente della corale Riviera delle palme, afferma: “Faremo un concerto di canti natalizi, soprattutto regionali”.

Stefano Novelli sui presepi aggiunge: “Ho suggerito di valorizzare il presepe subacqueo. Verrà installata una targa, il presepe è realizzato dallo scultore Giuseppe Straccia. È uno dei pochi nell’Adriatico, tra i più grandi d’Europa”.

L’intento dell’amministrazione comunale è quello di dare serenità e svago ai cittadini, grandi e piccini, nel rispetto delle norme anti-Coronavirus.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.