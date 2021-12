MONTEPRANDONE – Dopo il “Parco dell’Amicizia” e “Il Giardino dei Colori”, nasce il parco Bau “Pongo e Peggy”, un’area verde dedicata agli amici a quattro zampe. L’inaugurazione si terrà sabato 4 dicembre, alle ore 10, in via Giovanni Verga a Centobuchi di Monteprandone.

Si tratta uno spazio pubblico di circa 2000 mq recintato e attrezzato con un’area per cani di piccola e media taglia e una zona riservata ai cani di taglia grande. Sono presenti aree per sgambamento con sabbia e attrezzi per l’agility dog per il divertimento di nostri amici a quattro zampe.

Nel parco sono stati installati anche giochi per bambini, panchine e cestini per i rifiuti. L’area è dotata di un impianto di filodiffusione e di telecamere di videosorveglianza.

Il parco sarà gestito dall’associazione Nanalandia Centro Cinofilo che si occuperà delle operazioni di pulizia dei rifiuti, dell’apertura, chiusura e pulizia della stessa.

Il Parco Bau “Pongo e Peggy” è il terzo dei quattro nuovi spazi verdi in corso di realizzazione nel Comune di Monteprandone compresi nell’ambito del più ampio progetto “Interventi per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, provenienti dal “Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.