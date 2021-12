Al via, venerdì 3 dicembre, l’ottava giornata di Serie D Girone E di calcio a 5

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al via venerdì 3 dicembre l’ottava giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Sordapicena ospiterà Amici 84 e cercherà di ottenere i primi punti della stagione, il match si terrà presso Palazzetto “B. Speca” alle ore 21.

Scontro al vertice in casa per Sporting Grottammare che ospiterà Offida c5 presso la Palestra dell’Istituto “P.Fazzini” di Grottammare. L’inizio della gara è previsto per le ore 22:15.

Match in trasferta martedì 7 dicembre alle ore 21:30 per San Benedetto City presso il “Palasport” di Monsampolo del Tronto contro Futsal L.C.

Di seguito le partite dell’ottava giornata:

Ore 20:15 | Futsal Vire – L’Altro Sport

Ore 21 | Truentin Lama – Atletico Ascoli 2000

Sordapicena – Amici 84

Ore 22:15 | Sporting Grottammare – Offida C5

Sabato 4 dicembre ore 19:30 | Amatrice C5 – Piceno United Mmx

Martedì 7 dicembre ore 21:30 | Futsal L.C. – San Benedetto City

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.