CUPRA MARITTIMA – Festività sempre più vicine.

Torna Il Villaggio di Natale a Cupra Marittima, con mercatini, spettacoli e tanto intrattenimento, domenica 5 dicembre, domenica 12 e sabato 18, grazie al patrocinio del Comune e dalla Pro Loco cuprense.

Di seguito il programma: si parte domenica 5 dalle ore 10 con il mercatino, sarà presente lo Street Food, gli hobbisti, i commercianti e le associazioni. Dalle 10:30 ci sarà musica in Piazza Possenti con il gruppo “Folkarmonia”, a cura dell’associazione musicale “Amadeus”. Si prosegue poi con il laboratorio musicale per bambini dalle 11:30 alle 12:30, sempre a cura dell’associazione musicale “Amadeus”. Alle 11 aprirà anche la Casa di Babbo Natale, che osserverà i seguenti orari: 11-12:30 e 15-17. Nel pomeriggio dalle 16 in poi ci sarà l’animazione musicale per le vie del centro, a cura dell’Avis comunale, con il gruppo “Gli scozzesi di Offida”.

Il secondo appuntamento è domenica 12 dicembre, sarà presente il mercatino dalle 10 e la casa di Babbo Natale, che osserverà i seguenti orari: 11-12:30 e 15-17. Alle 12 ci sarà lo spettacolo natalizio a cura della A.S.D Ginnastica Cupra; per poi proseguire nel pomeriggio con lo spettacolo natalizio e l’intrattenimento musicale in Piazza Possenti dalle ore 16.

Nel pomeriggio di sabato 18, alle ore 15 arriverà il bus di Babbo Natale, che resterà fino alle ore 17, assieme al Villaggio di Babbo Natale ricco di animazione, magie per bimbi, baby dance, giochi in legno e street food. Infine alle 17 ci sarà lo spettacolo natalizio di A.S.D Ginnastica Cupra.

Si ricorda l’obbligatorietà del Green Pass.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.