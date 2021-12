SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altra comunicazione in Riviera.

Sono stati spediti a San Benedetto agli scrutatori che hanno svolto il loro lavoro durante le elezioni comunali i mandati per recarsi in banca a riscuotere i compensi. Coloro che non hanno indicato un Iban per l’accredito delle somme dovranno ritirare il dovuto entro il 15 dicembre.

Chi non ha ricevuto l’avviso può contattare l’Ufficio Liquidazioni ai numeri 0735/794535 o 794520.

