SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Comunicazione in Riviera.

Lunedì 6 dicembre saranno installate le luminarie natalizie in via Ugo Bassi. Per l’occasione la Polizia Municipale ha istituito per l’intera giornata a San Benedetto un divieto di sosta su entrambi i lati della via perché si coglierà l’occasione per effettuare una pulizia straordinaria a cura di Picenambiente.

