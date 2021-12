SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione di lavori di manutenzione di un impianto per la telefonia mobile, l’amministrazione provinciale ha emanato un’ordinanza con cui si dispone che, dalle ore 22 dei giorni 6 e 7 dicembre alle ore 6 del giorno successivo (quindi in orario notturno), venga chiusa al traffico la rampa della superstrada Ascoli-Mare indicata con la segnaletica “Via Mare-Lungomare sud” in direzione nord (in pratica, la rampa di uscita per chi proviene da sud e che porta in via del Cacciatore) a San Benedetto.

Negli stessi orari e nelle stesse giornate verrà istituito un senso unico alternato disciplinato da semaforo nel corrispondente tratto della soprelevata stessa.

