GROTTAMMARE – Comunicazione dalla costa picena.

Il Comune di Grottammare deve procedere alla nomina del Presidente dell’Organo di revisione economico finanziario per il triennio 2022-2024. I soggetti interessati possono far pervenire tale proposta di candidatura, redatta in carta libera, da compilare secondo lo schema allegato al presente avviso, debitamente sottoscritta, entro il giorno 10 dicembre 2021.

