SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 2 dicembre, dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno.

I carabinieri sambenedettesi, in pieno centro a San Benedetto, in questi giorni denunciato per porto abusivo di armi, due 18enni del posto trovati in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito e di una modica quantità di marijuana per cui verranno anche segnalati alla Prefettura come assuntori.

