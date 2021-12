Il punteggio finale recita 87-85 per i padroni di casa. Una grande soddisfazione per loro, che disputano il campionato senior di serie D con un roster formato interamente da atleti under, con età media di 17 anni

GROTTAMMARE – Arriva una grandissima vittoria per la The Innovative Grottammare Basketball che ferma alla Palestra Leopardi di Grottammare la capolista Pedaso, fino ad ora imbattuta in campionato.

Una grande soddisfazione per il sodalizio della perla dell’Adriatico, che disputa il campionato senior di Serie D con un roster formato interamente da atleti under, con età media di 17 anni.

I Grottammaresi avevano di fronte un’autentica corazzata con nomi di spessore che hanno calcato i parquet delle serie superiori nelle ultime stagioni.

Il Pedaso dopo aver condotto meritatamente per tutta la gara anche con vantaggi superiori ai 20 punti veniva raggiunto nel finale dalla foga e dall’entusiasmo dei ragazzi terribili del Grottammare Basketball che infine trovavano quasi sulla sirena il canestro della vittoria.

Dopo la trasferta di Fermo i biancocelesti concluderanno il 2021 in casa Venerdì 10 dicembre alle ore 21:15 alla Palestra Leopardi di Via Mascagni; ingresso libero con super Green Pass fino ad esaurimento dei posti disponibili.

THE INNOVATIVE GROTTAMMARE BASKETBALL 87: Acciarri 16, Castorino 4, Cavallin, Di Paolo 24, Di Berardino NE, Dimarti, Giudici NE, Maiorana Liga Al., Maiorana Liga An, Merlini 13, Obletter 30. All. Roncarolo

PEDASO 85: Canaletti NE, Cervellini, Poletti 1, Morresi 24, Monteriù 10, Del Buono 5, Raccosta NE, Pacioni 18, Andrenacci 5, Moriconi, Monterubbianesi 22. All. Saccoccia

Parziali: 14-25 31-50 53-60 87-85

Arbitri: Tranquilli e Fucci

