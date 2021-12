L’azienda è specializzata in trattamenti su qualsiasi tipo di pavimenti, levigatura e lucidatura , realizzazione di pavimenti in resina, sabbiatura e idrosabbiature.

Inoltre, nel punto vendita di Porto D’Ascoli, situato in via Val Tiberina 81/b, è possibile acquistare prodotti professionali per le pulizie a marchio Global Cristal Service, macchinari e accessori per la pulizia, prodotti monouso come carta, guanti, microfibre e molto altro.