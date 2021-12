SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “È stata una serata speciale, come del resto lo sono state anche tutte le altre dieci del progetto. In particolare Martedì abbiamo concluso veramente in bellezza! Lo chef ci ha sopreso con un menu elegante nella veste e gustoso al palato ed anche i vini che il sommelier ci ha proposto in abbinamento alle pietanze sono stati eccellenti. Del resto siamo consapevoli che le cantine ed i produttori scelti per il nostro progetto rappresentano delle eccellenze del territorio esportate in tutta Italia e anche oltre i confini nazionali. L’esperienza è stata molto apprezzata dai commensali che di volta in volta abbiamo avuto e ci ha dato numerose soddisfazioni, ma la più grande è sicuramente quella di aver fatto conoscere ed apprezzare il nostro territorio nella sua totalità: vini, prodotti gastronomici, ma anche storia, arte, bellezze paesaggistiche, non solo della costa ma anche dell’entroterra, così da favorire una destagionalizzazione del turismo locale. Con questo progetto siamo riusciti a sostenere concretamente il nostro territorio. Ringrazio pertanto l’Assessore Carloni della Regione Marche che ha realizzato questo bando, permettendoci così di valorizzare e promuovere le eccellenze marchigiane e, allo stesso tempo, di rafforzare il turismo locale.

“Queste le parole di Anna Amici, ditta capofila del progetto “Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi“, nonché organizzatrice degli eventi e Presidente AFI (Associazione Famiglia Impresa). Quello di martedì 30 novembre, presso il ristorante Cucina al Porto – Since 1978 Grottino Dea di San Benedetto del Tronto, è stato l’ltimo degli undici appuntamenti del progetto realizzato con il contributo dalla Regione Marche – Coordinamento della Comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari che ha l’obiettivo di valorizzare, a livello enogastronomico e turistico, il territorio marchigiano, avviando un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità, oltre alle produzioni agroalimentari, con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici.