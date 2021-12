Gianluca Antoni, psicologo, psicoterapeuta e scrittore, è autore di numerose pubblicazioni. “Io non ti lascio solo” edito da Salani, è un giallo, ma tratta temi come la paternità l’adolescenza, l’infanzia, che riflettono la professionalità dell’autore, che scrive per la Salani, casa editrice che in Italia ha i diritti della serie “Harry Potter”. Con “Io non ti lascio solo”, romanzo di cui sono stati già venduti i diritti cinematografici, ha vinto il Premio Romics e il Torneo letterario Lo Scrittore, N Gianluca Antoni hLU