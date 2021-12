GROTTAMMARE – Mancano pochi giorni alla chiusura del Censimento della popolazione e delle abitazioni 2021 indetto dall’Istat, ma il 23,22% (ovvero 127 su 547) delle famiglie campione non ha ancora provveduto a compilare i questionari a Grottammare.

Il Comune ricorda che partecipare al Censimento è un obbligo di legge, la cui violazione prevede una sanzione. Chi non avesse ricevuto le lettere dell’Istat contenenti le credenziali per accedere alla compilazione, le avesse smarrite o avesse avuto difficoltà ad interagire con i sistemi informatici può prendere contatti con:

il Centro comunale di rilevazione, istituito presso la sede del servizio Anagrafe (via Capriotti 59), tutti i giorni dalle ore 8.30 alle 13.30 e nel pomeriggio nei giorni di lunedì, martedì e giovedì, dalle ore 15-17.30 – 0735.739201-233 -206;

il numero verde Istat 800188802 attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 9 alle ore 21;

La riservatezza delle informazioni raccolte è tutelata dalla normativa sul segreto statistico. L’assistenza alla compilazione dei questionari è completamente gratuita.

Gli operatori comunali sono disponibili ad effettuare anche l’intervista telefonica per chi non avesse la disponibilità a recarsi presso il centro comunale o non desidera ricevere la visita a domicilio del rilevatore. Alle famiglie che intendono procedere autonomamente alla compilazione del questionario tramite le credenziali fornite dall’Istat, si ricorda il termine del 13 dicembre con la raccomandazione di non attendere gli ultimi giorni per evitare di trovare difficoltà nell’accesso al sito a causa dell’alto numero di accessi prevedibili all’approssimarsi della scadenza.

Dal 2018, il Censimento è diventato annuale e non più decennale e coinvolge ad ogni edizione solo un campione rappresentativo di famiglie, suddiviso in due tipologie. Un gruppo ha ricevuto le lettere dell’Istat e può compilare autonomamente il questionario fino al 13 dicembre, utilizzando le credenziali contenute nella stessa lettera, oppure, richiedere assistenza alla compilazione ai numeri già indicati; dal 14 dicembre l’intervista sarà possibile solo tramite operatore comunale.

L’altro gruppo campione è stato già contattato direttamente al proprio domicilio da un rilevatore e per queste famiglie la rilevazione si è conclusa il 26 novembre.

A causa della pandemia, l’edizione del Censimento 2020 è stata posticipata al 2021, pertanto il numero dei Comuni coinvolti nella rilevazione censuaria è di oltre 4.500 unità, pari a circa 2 milioni di famiglie italiane. Per quanto riguarda il comune di Grottammare, il campione complessivo è di 547 famiglie.

