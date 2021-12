Una giornata da ricordare per tanti bambini, prima volta nello storico stadio. Peccato, per loro, soltanto la sconfitta dei rossoneri contro il Sassuolo

CORROPOLI – La bellezza del calcio e non solo.

Un altro bel successo il terzo Family Day organizzato dal Milan Club Val Vibrata, in occasione della partita Milan-Sassuolo di domenica 28 novembre.

A parte il risultato sul campo che ha visto una sconfitta interna del Milan, la giornata è una di quelle che difficilmente le tante famiglie ed i tanti bambini presenti dimenticheranno.

Ben 3 pullman, 130 persone, quasi 40 nuclei familiari ed oltre 50 bambini. Questi sono i numeri della trasferta pensata dal Milan Club per far trascorrere alle famiglie ( rossonere e non ) una giornata diversa e divertente.

“E’ stata davvero una bella giornata di festa – sintetizza il Presidente Gianluca Foglia a nome di tutto il Direttivo – Questo ci riempie di orgoglio e ci ripaga a pieno dell’impegno che abbiamo profuso. Quasi un mese di preparazione per offrire un evento che tra l’altro rispettasse tutti i protocolli di sicurezza Covid-19. Aver visto la felicità, lo stupore e l’entusiasmo con cui i bambini e i genitori hanno vissuto con noi questa meravigliosa giornata di sport non ha prezzo. Per molti di loro era la prima volta in uno stadio. In queste ore stiamo ricevendo tanti messaggi di ringraziamento e questo ci gratifica e ci spinge a continuare su questa politica di unire sport, famiglie ma soprattutto essere sempre vicini al mondo dei più piccoli”.

Tutto il Direttivo ringrazia di cuore tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa iniziativa.

