ACQUAVIVA PICENA – Di seguito una nota, giunta in redazione il primo dicembre, da Acquaviva Futura, gruppo consiliare di minoranza di Acquaviva Picena.

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA C (posizione economica C1).

Nelle ultime 3 settimane tanti cittadini ci hanno contattato lamentando il fatto di non poter partecipare al BANDO DI CONCORSO, visto che l’Amministrazione Rosetti ha deciso di ammettere solo chi è in possesso del DIPLOMA DI LICEO DELLE SCIENZE UMANE e del DIPLOMA DI LICEO CLASSICO.

In qualità di Consiglieri Comunali abbiamo dato voce a tali lamentele scrivendo al Sindaco Pierpaolo Rosetti e informando gli organi competenti.

Crediamo che la scelta fatta dall’Amministrazione sia DISCRIMINATORIA nei confronti di tutti coloro che hanno conseguito diplomi che, alla pari, consentono l’accesso all’università.

Facciamo notare che con tale limitazione non è consentita la partecipazione a tutti coloro in possesso di altri titoli di studio di scuola superiore, come ad esempio Ragioneria o Liceo Scientifico, oppure che hanno conseguito lauree inerenti le materie di esame del concorso.

La nostra preoccupazione è che, avendo inserito tra i requisiti per la selezione all’ammissione un criterio che potrebbe essere considerato discriminatorio, questo potrebbe ingenerare ricorsi contro l’ente. Limitando a solo due diplomi, si potrebbe evidenziare un danno da perdita di chance che un concorso pubblico non dovrebbe avere.

Come Amministratori crediamo vada data la possibilità di partecipare a tutti coloro che sono in possesso di un diploma di scuola media superiore, di durata quinquennale, valido per l’immatricolazione a corsi di laurea universitari.

Avendo a cuore le sorti del nostro Comune, abbiamo chiesto al Sindaco Rosetti di fare di tutto per evitare il rischio che un solo contenzioso possa sospendere il regolare svolgimento del bando di concorso, quindi gli abbiamo chiesto di rivedere e modificare i REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE e, di conseguenza, riaprire i termini del bando.

