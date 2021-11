SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa venerdì 26 novembre la settima giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Torna alla vittoria Sporting Grottammare e lo fa battendo 3-5 l’Atletico Ascoli 2000 al Palazzetto “Ezio Galosi” di Ascoli Piceno. Per gli ospiti a segno: Voltattorni doppietta e Deogratias tripletta. Con questo risultato la formazione di mister Lini supera Amici 84 e si posiziona al terzo posto a 15 punti a -3 dalla vetta.

Sconfitta tra le mura amiche per San Benedetto City per 9-10 con Futsal Vire. I rossoblu erano in vantaggio a fine primo tempo per 5-4 ma nel secondo si è fatta superare. Per la formazione di mister Alesi a segno: Bastianelli tripletta, Persico tripletta, Pulcini, Urbano e Michetti.

Bruttissima sconfitta in trasferta per la Sordapicena perde 17-1 contro L’Altro Sport, per la formazione di mister Merlini a segno soltanto Melatti. Ultimo posto e ancora nessun punto raccolto nelle prime sette partite.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.