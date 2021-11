Appuntamento sabato 4 dicembre alle ore 21.15 al Teatro delle Energie con l’evento firmato Lido degli Aranci. Per l’occasione sarà riproposto il “biglietto sospeso” che porterà a teatro una famiglia grottammarese, in collaborazione con l’Associazione ed il Giornale “Grottammare”

GROTTAMMARE – Dopo il grandioso successo di “40 sfumature di Carestia”, riscontrato venerdì 26 novembre da un sold-out di pubblico, l’Associazione Lido degli Aranci di Grottammare chiude il 2021 con il suo format “Llegrotte’s Got Talent”, riflettori puntati sui talenti grottammaresi.

Oltre alla premiazione con relativa performance di Pierluigi Bonanni, Giorgia Fiori, Luca Sestili e Giovanna Di Giacinto, saranno premiati anche come Talent regionali Lando e Dino, che ci divertiranno a suon di battute, mentre ospite d’onore della serata, direttamente da Zelig, Paolo Migone. Siparietti musicali della tradizione a cura di Ermanna e Tonino, in arte “I Menestrelli”. Presentatrice ufficiale della serata Gloria Conti. Una serata che da diversi anni riscuote sempre più successo e gratifica i talenti nell’ambito dello spettacolo, ma non solo, della città rivierasca.

Per l’occasione sarà riproposto il “biglietto sospeso” che porterà a teatro una famiglia grottammarese, in collaborazione con l’Associazione ed il Giornale “Grottammare”.

Quindi un grande appuntamento a chiusura di quest’anno per l’ente storico grottammarese, sabato 4 dicembre alle ore 21.15, sempre al Teatro delle Energie. Biglietto a 10 euro, possibile l’acquisto in prevendita presso il Caffè Ramona e Bar Mirella di Grottammare e da “Laborfoto” di Domenico Campanelli a San Benedetto del Tronto. Infoline al 335.6234568.

Nel frattempo, sono iniziate lunedì scorso, le selezioni itineranti per il “Cabaret AmoreMio!” 2022, in quel di Faenza, al “Festival Alberto Sordi” del Patron Pasquale Di Camillo, dove si sono recati in trasferta il Presidente Alessandro Ciarrocchi e i dirigenti Tullio Luciani, Rosina Bruni e Maurizio Troli, che già hanno visionato diversi concorrenti per il Festival Rivierasco, portando alto il nome di Grottammare e quello del più longevo Festival di Cabaret italiano.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.