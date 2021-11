La capolista ha espugnato per 3-1 l’ostico campo della Olians Plast – Trifase

PORTO SANT’ELPIDIO – Continua la marcia della capolista Qualis Lab Fermana che espugna per 3-1 l’ostico campo della Olians Plast – Trifase. Nella sfida domenicale mattutina le fermane si presentano a ranghi ridotti e coach Ciotola fa ruotare tutte le ragazze a disposizione per tenere alta la concentrazione in un orario di gioco sicuramente poco usuale.

Pallino del gioco sempre di marca fermana, con le locali che cercano di contrastare con difficoltà il gioco di Abbiati e compagne ribattendo colpo su colpo in attacco da posto quattro. La determinazione delle ragazze di coach Valeri trova un esito felice solamente nel secondo parziale dove, dopo una lotta punto a punto fino al 22 pari, riesce l’allungo decisivo anche grazie ad un paio di sviste tra le file gialloblù.

Per la Qualis Lab Fermana complessivamente una buona partita che tiene l’umore alto in vista della sfida di domenica 5 dicembre alla Palestra COPS contro l’inseguitrice Marinozzi Montegranaro.

OLIANS PLAST – TRIFASE: Benigni, Brunori, Cicchinè, Concetti, Corradetti E., Corradetti N, Fiori, Gualtieri, Maggi, Martinelli, Mozzorecchia, Nucci, Vecchiola. All: Gianluca Valeri

QUALIS LAB FERMANA: Abbiati (k), Asmarandei, Colombo, Curi, De Carolis, Del Papa, Faina, Garagliano (L1), Serio. All: Maurizio Ciotola

ARBITRO: Mirco Totò

PARZIALI: 14-25, 25-22, 15-25, 18-25

CLASSIFICA: Qualis Lab Fermana 15, Mac Pedaso Volley 12, Marinozzi Montegranaro* e Pallavolo Fermo 9, Tecnolift 6, Olians Plast Trifase 3, Publiesse Volley Monte Urano 2, Emmont Volley* 1.

* Marinozzi Montegranaro ed Emmont Volley una partita in meno

