GROTTAMMARE – E’ iniziato durante lo scorso fine settimana l’allestimento del cantiere per la messa in sicurezza dell’aula sud della scuola dell’Infanzia in via Battisti a Grottammare. L’opera è finanziata solo per il 20% con risorse comunali, dal momento che è stata ammessa al contributo regionale previsto dal programma degli interventi per lo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita a 6 anni di età – annualità 2019 – per l’80% del costo complessivo stabilito in euro 35.691,41.

L’aula in questione occupa una superficie di 100 mq nel lato sud est dell’edificio scolastico.

L’opera consiste nella realizzazione di sette pilastri esterni alla struttura esistente, i quali saranno fondati su plinti che fungeranno da sostegno.

Non è un’opera di impatto estetico – afferma il progettista e direttore dei lavori, ingegnere Fabio Carminucci –. Il lato sud avrà soltanto due pilastri di 40×40 cm attaccati alla parete esistente. Il grosso della struttura non sarà evidente”. I lavori sono eseguiti dall’impresa Se.Ig.En e termineranno entro la fine dell’anno.

“Un’opera molto attesa – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Manolo Olivieri, nel corso del sopralluogo di questa mattina – parte di un puzzle che riunisce l’impegno a garantire la sicurezza in tutte le nostre scuole. Nel futuro della scuola dell’Infanzia di via Battisti, inoltre, abbiamo previsto il consolidamento generale dell’edificio e il Comune si è già attivato per la ricerca di finanziamenti”.

