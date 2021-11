SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Benessere e non solo.

Il partito ‘Articolo Uno’ di San Benedetto del Tronto organizza per venerdì pomeriggio, 3 dicembre, alle ore 17.30, presso l’Associazione Pescatori situata in Viale Marinai d’Italia, un incontro su salute e sanità. Saranno presenti al dibattito anche Claudio Maria Maffei, esperto di organizzazione sanitaria, e Gianluca Busilacchi, Responsabile nazionale sanità di Articolo Uno.

“La salute è uno dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione che all’Art. 32 recita:

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Per garantire la salute e la sicurezza dei cittadini, con legge si possono porre dei limiti alla libertà di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale come recita l’Art. 16:

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Le conseguenze dovute alla pandemia del Covid-19 hanno dimostrato quanto siano importanti avere buoni ospedali ed una efficace sanità territoriale che, sicuramente nel nostro territorio, hanno bisogno di interventi efficaci e consistenti.

Sono invitati medici, infermieri, operatori sanitari, i cittadini tutti. Per partecipare all’incontro si deve esibire la Certificazione verde Covid e indossare la mascherina”.

