PEDASO – Grande successo al Cine Teatro Valdaso di Pedaso sabato 27 novembre per il primo appuntamento della rassegna “Cabaret d’autore“, patrocinata dall’ amministrazione comunale di Pedaso con la consulenza artistica dell’ associazione Artistic Picenum, che ha anche inaugurato la riapertura del cine teatro.

Due ore di grande spettacolo a ritmo serrato, in cui si sono esibiti prima il cabarettista romano Alessandro Serra, autentico stand up commedian di grande esperienza, grazie alle sue indimenticabili partecipazioni in programmi come “Made in Sud” e “Colorado”, e poi il noto cabarettista di “Zelig” Marco Marzocca, che ha portato in scena, insieme al bravo autore italiano Stefano Sarcinelli, lo spettacolo ” Ciao Signo’“. Lo show ha strappato tante risate e ha regalato al pubblico intense emozioni, grazie a una regia attenta e dinamica e alla brillante conduzione della show girl marchigiana Paulina Pieprzka.

Presenti anche il sindaco Berdini, il vice sindaco Bruti e il consigliere Galasso, oltre a tutto lo staff della Artistic Picenum, che ha voluto ringraziare il pubblico per l’interesse e la grande partecipazione.

