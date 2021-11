In studio, per parlare di Samb e Porto d’Ascoli, ci saranno Nazzareno Perotti, Walter Del Gatto e Giuseppe Buscemi. Iniziate sin da ora a mandarci commenti e domande: i primi che arriveranno saranno letti durante la trasmissione

Tutto pronto per una nuova puntata di Scienziati nel Pallone, in programma per lunedì 29 novembre alle 19 sulla nostra web tv.

In studio, per parlare di Samb e Porto d’Ascoli, ci saranno Nazzareno Perotti, Walter Del Gatto e Giuseppe Buscemi. A condurre sarà Antonio Di Salvatore.

Iniziate sin da ora a mandarci commenti e domande: i primi che arriveranno saranno letti durante la trasmissione.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.