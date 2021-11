TESTA 6,5 Non deve compiere interventi miracolosi come contro il Pineto, ma è sempre attento nelle uscite, sicuro nel chiamare il pallone ai compagni.

PETRINI 6,5 Giampaolo è in gran spolvero ma ci mette fisico ed astuzia, coprendo il pallone col corpo. Gara attenta.

PASSALACQUA 7,5 Puntuale in tutte le chiusure e nel gioco aereo. Oggi perfetto.

SENSI 7,5 Ha l’arduo compito di contenere Sbaffo, nel primo tempo non gli fa mai vedere lo specchio. Un muro.

PASQUALINI 7 Le prende e le dà. Stinge i denti dopo una gomitata di Sbaffo al naso. Lottatore.

PIETROPAOLO 6+ E’ una mezzala ma di fatto gioca sulla linea degli attaccanti. Ad inizio ripresa sbaglia un controllo in area e non riesce a calciare da buona posizione. Gara comunque di livello per il classe ’03 alla prima da titolare quest’anno.

D’ALESSANDRO 6,5 Metronomo a centrocampo, detta i tempi in cabina di regia

ROSSI 6+ Palleggia quasi sulla linea dei difensori in fase di impostazione. Il giallo ad inizio gara lo condiziona sui contrasti.

MONACHESI 6,5 Ha un bello scatto, a inizio ripresa mette in mezzo un bel pallone dal fondo, non sfruttato. Ottima alternativa a Battista.

VERDESI 7,5 Si conferma una spina nel fianco nelle difese avversarie. Preziosissimo nei ripiegamenti difensivi. Offre un pallone d’oro a Napolano per quella che è l’occasione migliore del primo tempo. Propizia l’espulsione di Quacquarella. Uno dei migliori.

NAPOLANO 7 Sfiora il gol con un bel destro da fuori. Spende tantissimo ed esce con i crampi per Shiba.

NOCIARO 6+ Entra nella ripresa e cerca di far fruttare la sua velocità.

SHIBA 7 Lavora bene i palloni aerei. Nel finale sfiora il colpaccio su punizione, ma Urbetis ci mette i guanti.

CIAMPELLI 7 Nonostante le assenze importanti di Petricci ed Evangelisti trova la quadra e a tratti fa la partita contro una delle favorite del girone. Come ha detto a fine gara, “questa squadra sta andando oltre ai propri limiti” ed oggi si è vista un’intensità di gioco rara per la categoria. Come contro il Trastevere rinuncia a Battista, che oggi non entra nemmeno a partita in corso. Tuttavia, pur cambiando gli interpreti, il risultato non cambia. Ora testa a Nereto.

