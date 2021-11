SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Una sfida terminata a reti bianche, ma che non ha di certo fatto annoiare il pubblico.

Per ritmo, intensità e qualità delle giocate, è sembrato di vedere un match da Serie C, è d’accordo mister?

“E’ stata una gara dura dal punto di vista fisico e tecnico – ha commentato Davide Ciampelli ai nostri microfoni nel post gara – Per essere al loro livello stiamo andando oltre i nostri limiti, contro avversari che hanno obiettivi diversi dai nostri”.

Il Porto d’Ascoli ha buttato il cuore oltre l’ostacolo, giocandosela a viso aperto contro una delle favorite del girone e rischiando persino di vincerla, nonostante le pesanti assenze a centrocampo di Petricci ed Evangelisti, ben rimpiazzati dagli Under Pietropaolo e Monachesi.

“Gara maschia, decisa, ma non cattiva – commenta il mister – Ci siamo fatti trovare pronti dal punto di vista fisico e mentale, consapevoli del fatto che, giocando al massimo delle nostre possibilità, avremmo potuto raccogliere qualcosa. Così è stato. Questa è una squadra che ha valori importanti che vanno oltre l’aspetto tecnico. Non conta chi gioca, tutti danno il 110% “.

Gli ospiti sono rimasti in 10 uomini per l’espulsione di Quaquarelli per doppio giallo al 70esimo. “Se dopo la loro espulsione ho pensato di vincerla? La Recanatese è forte tanto in 10 quanto in 11. Tatticamente c’era la sensazione di fare qualcosa in più, ma contro queste squadre così esperte ci vuole grande rispetto. Se ti sbilanci a volte rischi anche di perderla anche in inferiorità numerica. Il pari è giusto”.

