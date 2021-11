MONTE SAN GIUSTO – Dopo un filotto di cinque vittorie consecutive, si ferma la striscia positiva della Serie C maschile della Riviera Samb Volley, sconfitta sul campo di Monte San Giusto: nella serata di ieri, 27 novembre, l’incontro con la F.e.a. Telusiano Volley è terminato con il risultato finale di 3-2 (18-25; 18-25; 25-23; 25-23; 15-9) a favore dei sangiustesi, bravi a rimanere nel match e a ribaltare il parziale di 0-2 conquistato nei primi due set dai rossoblù.

F.e.a Telusiano Volley: Bufarini, Caraceni, Cestola, Ferri, Giacomini, Giorgi, Kozma, Maggini, Marcucci, Ramadori, Romagnoli, Stefanelli, Temperini, Tofoni, Vigilante (All. Aguzzi);

RSV: D. Cameli, M. Cameli, Cicchi, Corsi, Cruciani, De Gregoriis, Di Salvatore, Di Tommaso, Gasparrini, Ignazi, Lampa, Marcatili, Oddi, Panella, Paoletti (All. Netti).

Un calo di concentrazione che la RSV paga a caro prezzo. Dopo essere andata in vantaggio e aver portato il punteggio sul 0-2 per i sambenedettesi, la RSV ha giocato il resto della partita con troppa semplicità e sufficienza, con errori che hanno compromesso il risultato finale. Bravi i sangiustesi nel dimostrare spirito di tenacia e inarrendevolezza, attributi che hanno permesso alla formazione maceratese di agguantare dapprima il pareggio e, successivamente, di superare gli avversari, in un incontro che si era messo molto male per i padroni di casa.

Le parole di coach Netti: “Abbiamo avuto una settimana molto difficile tra infortuni e defezioni varie. Sul 0-2 non abbiamo avuto la giusta cattiveria agonistica e ferocia per chiudere la partita a nostro vantaggio. Non siamo stati in grado di risollevare la china. Questa partita ci insegna che non bisogna mai abbassare la guardia, contro chiunque”. Con la sconfitta subita a Monte San Giusto dalla RSV cambia dunque la classifica, che ora appare molto più corta. Ancora in testa i rossoblù di coach Netti (16 pt), ma la Sios Novavetro (15 pt), uscita vincente per 3-0 dallo scontro con Montegiorgio, accorcia le distanze e si porta ad un solo punto dalla capolista. Terza la Travaglini Pallavolo Ascoli (12 pt), seguita dalla F.e.a. Telusiano Volley (11 pt). Rinviato, invece, il match di Serie C femminile tra la RSV e la F.e.a. Telusiano Volley.

