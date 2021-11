Partita bella e divertente, giocata a ritmi alti per la categoria. Sbaffo il più pericoloso degli ospiti, ma la difesa di Ciampelli non sbaglia praticamente nulla. Nel finale, in superiorità numerica, Shiba prova a fare il colpaccio, ma la gara termina a reti bianche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto al “Riviera delle Palme” per il match valido per l’11a giornata di Serie D 2021/22 tra Porto d’Ascoli e Recanatese.

Leopardiani secondi in classifica con 23 punti, Pda al quinto posto con 17 lunghezze. Assenze importanti a centrocampo per i biancocelesti. Evangelisti e Petricci sono out, Ciampelli opta per il classe ’03 Pietropaolo e l’esperto d’Alessandro in cabina di regia, come col Trastevere. Partirà ancora dalla panchina Battista, dentro dal primo minuto l’Under Monachesi.

NOTE

Giornata di sole al Riviera. Circa 50 tifosi giunti da Recanati. Padroni di casa in completo orange, ospiti in casacca nera. Arbitro Dario Duzel di Castelfranco Veneto.

FORMAZIONI

PORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini, Pasqualini, Passalacqua, Sensi, Verdesi, Rossi, Napolano (80′ Shiba), D’Alessandro, Monachesi (65′ Nociaro), Pietropaolo. All Ciampelli.

RECANATESE (4-3-3) Urbietis, Somma, Quacquarelli, Gomez (82′ Sopranzetti), Pacciardi, Ferrante, Senigagliesi (4′ pt Minicucci), Raparo, Defendi (55′ Minella), Sbaffo, Giampaolo. All. Pagliari.

ANGOLI 3-6

AMMONITI Rossi (P) D’Alessandro (P) Verdesi (P) Nociaro (P) Quacquarelli (R, doppio)

ESPULSI Quacquarelli (R)

CRONACA

PRIMO TEMPO

1′ Calcio d’inizio. Prima palla per gli ospiti.

1′ Pasqualini entra subito duro su Senigagliesi. L’arbitro lo richiama solo verbalmente.

3′ Angolo Recanatese, nulla di fatto.

4′ Non ce la fa Senigagliesi, dopo il fallo intimidatorio di Pasqualini a 20 secondi dal calcio d”avvio. Dentro Minicucci.

9′ Fallo di Rossi su Sbaffo a centrocampo. Giallo per il numero 8 di Ciampelli.

14′ Si fa vedere la Recanatese. Cross al centro di Sbaffo, Passalacqua non riesce a pulire l’area e il pallone resta pericolosamente a metà strada tra Testa e Defendi nell’area piccola. Sensi spazza più lontano che può.

17′ Giampaolo ci prova dai 20 metri. Sul fondo.

25′ Bella azione di Pietropaolo che entra in area e arriva sul fondo, chiuso in angolo all’ultimo.

26′ Batte Napolano sul secondo . D’Alessando colpisce di testa ma il pallone viene ribattuto da Somma. Sulla ripartenza prova ad involarsi Sbaffo, ma Verdesi ripiega con grande generosità e ferma il pericoloso contropiede.

29′ Gomitata di Sbaffo su Pasqualini, per l’arbitro è uno scontro fortuito, niente provvedimenti.

32′ Cross di Sbaffo, Sensi manda in angolo. Secondo corner per gli ospiti.

34′ Va Sbaffo dalla bandierina, pescato Pacciardi che fa la torre per Raparo. Il numero 8 prova a girarla in porta ma al volo ma mette sul fondo di pochissimo.

34′ OCCASIONE PDA Grande azione di Verdesi da destra che entra in area, mette a sedere Quacquarelli con una finta e mette a rimorchio per Napolano. Destro di prima del capitano fuori di un nulla. Applausi del pubblico.

40′ Napolano cerca un paio di finte dal lato corto dell’area di rigore, premiata la sovrapposizione di Pasqualini che però controlla con un braccio. Punizione ospiti.

42′ Sbaffo ci prova dal limite, deviato in angolo da Sensi.

43′ D’Alessandro si guadagna una buona punizione dai 30 metri. Batterà ovviamente capitan Napolano.

44′ Punizione Pda Calcia forte Napolano, respinge la barriera.

45′ Ammonito d’Alessandro per un fallo su Gomez. Protesta il 27, che poco prima aveva subito lo stesso fallo.

45′ Finisce a reti bianche il primo tempo.

Prima frazione di gioco molto equilibrata, con un paio d’occasioni pericolose per parte, ma nessun vero intervento da parte dei due portieri. Buono l’atteggiamento del Porto d’Ascoli, che all’inizio lascia palleggiare gli avversari, salvo poi crescere di ritmo e di intensità col passare dei minuti, riuscendo a mettere in difficoltà la retroguardia ospite.

SECONDO TEMPO

45′ Inizia la ripresa con i medesimi 22 in campo.

52′ Destro di Defendi, dal limite. Palla sul fondo.

55′ Bel cross di Verdesi sulla fascia opposta per Pietropaolo, il classe ’03 sbaglia però il controllo e vanifica il contropiede.

57′ Ammonito Quaquarelli per aver tirato la maglia a Verdesi. Pagliari cambia Defendi con Minella.

60′ OCCASIONE RECANATESE. Cross insidiosissimo da destra verso Minella, Sensi spazza in rovesciata con un intervento spettacolare salvando un gol quasi fatto.

62′ Si accende la partita. Contropiede pda con Napolano che ha molto campo e può puntare gli avversari ma è solo, aspetta Verdesi e lo serve a rimorchio, ma sbaglia uno stop banale.

62′ Ribaltamento di fronte, ci prova Sbaffo col destro a giro fuori di pochissimo.

65′ Primo cambio per Ciampelli. Esce Monachesi per Nociaro.

70′ OSPITI IN 10. Calcione di Quacquarelli su Verdesi. Il 3 era già finito sulla lista dei cattivi e viene espulso. Ora il Pda può e deve crederci.

73′ Esce Giampaolo ed entra Grieco nei leopardiani.

75′ RECANATESE PERICOLOSA ANCHE IN INFERIORITA’ NUMERICA Sbaffo riesce a liberarsi al limite dell’area e lascia partire il destro. Pallone a fil di palo, brivido per Testa.

80′ Napolano esce coi crampi dopo aver dato tutto, dentro Shiba.

81′ Ammonito anche Verdesi, per un fallo su Sbaffo, punizione dalla trequarti per la Recanatese.

82′ Angolo Pda guadagnato da Petrini. Batte Verdesi col destro ad uscire. Respinge Pacciardi.

85′ Ciampelli richiama in panchina D’Alessandro, al suo posto Clerici.

89′ ANGOLO RECANATESE Calcia Grieco che pesca di testa il solito Sbaffo. Palla sul fondo.

90′ GRANDE OCCASIONE PDA Perde palla Pacciardi sul pressing di Verdesi, il 7 si allunga il pallone e l’estremo difensore Urbietis riesce ad allontanare con un’uscita alla disperata fuori dai 16 metri.

90′ Saranno 5 i minuti di recupero. Punizione dal vertice basso dell’area di rigore per il Porto d’Ascoli guadagnata da Verdesi. Sul pallone Shiba e Rossi.

91′ Rossi tocca corto per Shiba che calcia col mancino. GRAN PARATA DI URBETIS.

90+5 Finisce qui la partita.

