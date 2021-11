L’ex ciclista di Villa Rosa, che vanta tre stagioni da professionista, ha ripercorso tutta la sua carriera in una video intervista, dagli esordi in una piccola società locale fino allo stop dovuto a un infortunio nel Giro di Puglia nel 1986, passando per l’Olimpiade sfiorata nel 1984

MARTINSICURO – Una passione che ancora oggi appare incontenibile, quella di Franco Pica per il ciclismo, lui che in sella a una bicicletta c’è stato per parecchi anni, arrivando a vestire la maglia azzurra e a disputare tre stagioni da professionista, dal 1984 al 1986.

Lo abbiamo video intervistato nella sua casa di Villa Rosa, a Martinsicuro, dove, a corredo del mobilio, è presente anche una copia perfetta della Pinarello che lo ha accompagnato in giro per l’Italia e per il mondo nel corso di tutta la sua carriera.

L’ex atleta ha ripercorso con noi la sua storia, dagli esordi in una piccola società locale fino allo stop dovuto a un infortunio nel Giro di Puglia nel 1986, passando per l’Olimpiade sfiorata nel 1984.

“Mio padre era un grande appassionato e mi ha messo sulla bici da piccolissimo. Ho iniziato con una piccola società di Martinsicuro, poi con gli anni ho cominciato a ottenere belle soddisfazioni, fino al professionismo – dice Pica – Nel 1984 sono stato premiato come miglior dilettante, ho raccolto tante vittorie nazionali e internazionali. Peccato per i Giochi di Los Angeles, da cui sono stato ingiustamente escluso. Nel 1986 ho riportato un brutto infortunio al Giro di Puglia, una frattura della vertebra lombare che mi ha costretto a smettere”.

Franco ha raccontato anche qualche aneddoto: “Da dilettante ricordo con emozione le due vittorie in provincia di Brescia nelle gare precedenti il Mondiale. Ottenere due trionfi in pochi giorni non è semplice. Purtroppo però anche in quell’occasione non sono stato premiato, perché al Mondiale in Svizzera sono andato come riserva”.

Ma che aria si respirava nel ciclismo di quegli anni? La risposta di Franco Pica non lascia spazio a interpretazioni: “Un’atmosfera sicuramente migliore di quella che c’è ora. Eravamo tutti amici, la domenica era un’occasione per incontrarsi, c’erano tante società qui nella zona e la competizione era sana. Ora le associazioni sportive sono sparite e da un punto di vista degli allenamenti credo che sia sempre più pericoloso girare per strada. Infatti è anche una responsabilità mettere su una squadra, oggi più di allora. Non vedo un futuro brillante per il ciclismo giovanile“.

Dopo una breve esperienza come allenatore, Franco Pica si è dedicato alla professione di odontotecnico e ha creato una splendida famiglia, che conta tre figli e due nipotine. Alla domanda se vada ancora in bicicletta, Franco ha risposto: “Faccio dei giri turistici, per la salute, nulla più. In molti mi chiedono di rientrare nel giro, ma ci sono troppe responsabilità, le problematiche sono tante. Se dovessi dare un consiglio a un giovane ciclista, sarebbe di trovare una società che abbia un velodromo o delle strutture dove potersi allenare senza avere il patema d’animo di andare su strada e avere a che fare con automobilisti poco tolleranti”

