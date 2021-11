SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale.

Si terrà il 22 dicembre presso il Palariviera di San Benedetto del Tronto lo spettacolo dell’Ensemble Symphony Orchestra per omaggiare il maestro Ennio Morricone.

L’orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, ci accompagnerà in un viaggio incredibile tra le melodie del leggendario compositore romano suonando molti dei sui brani più celebri: Mission, Per Qualche Dollaro in Più, La Leggenda del Pianista sull’Oceano, ecc.

L’Ensemble si avvicina alla musica di Morricone dopo una serie di collaborazioni nazionali e internazionali importanti che vanno da Max Gazzè a Robbie Williams, dimostrando una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica.

In questo omaggio sul palco si alterneranno solisti come il maestro Ferdinando Vietti con il suo violoncello e il maestro Stefano Benedetti con la sua tromba.

Ad accompagnare il pubblico dando voce ai personaggi e alle ambientazioni sarà l’attore Matteo Taranto, il quale può vantare collaborazioni con registi e attori del calibro di Alessandro Gassman, Ferzan Ozpeteck e Sam Mendes.

Il concerto di San Benedetto del Tronto è organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci.

