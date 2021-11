SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono gli allenamenti in casa rossoblu, in vista della trasferta di domenica in casa del Matese.

Seduta mattutina per i ragazzi di mister Antonioli che, dopo un lavoro iniziale di attivazione con la palla e velocità, sono stati impegnati in esercitazioni tattiche a reparti, cross e conclusioni.

Al termine dell’allenamento, l‘esterno d’attacco classe ’00 Alessandro Peroni, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della società.

“E’ stata una settimana di intenso lavoro, con tanta rabbia per i punti persi in campionato, che vogliamo recuperare già dalla prossima sfida” – ha commentato Peroni.

“La mia storia calcistica? Ho iniziato nelle giovanili del Cesena, fino all’anno del fallimento, poi sono stato al Santarcangelo e al Matelica per due anni, con la vittoria del campionato e successivamente l’anno di Serie C”.

“Cosa mi aspetto dalla partita di domenica? Sarà una battaglia, il campo è sintetico e molto piccolo. Dobbiamo arrivare primi su ogni pallone e rimanere concentrati per tutti i 90 minuti”.

Copyright © 2021 Riviera Oggi, riproduzione riservata.