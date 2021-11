Lo straordinario successo delle criptovalute si sta trasformando in un vero e proprio fenomeno globale, in grado di diffondersi soprattutto tra i più giovani. Ogni anno infatti aumenta il numero di aziende che accettano pagamenti crypto, una situazione alla quale si stanno adeguando molte società di servizi di pagamento offrendo la possibilità ai propri clienti di usare le monete digitali al posto delle valute fiat.

Se in Italia le transazioni crypto sono ancora limitate, sebbene in crescita, in paesi come gli Stati Uniti e il Regno Unito rappresentano già una forma abbastanza diffusa di pagamento. Grazie a delle apposite carte crypto è possibile realizzare transazioni in modo semplice, veloce e sicuro utilizzando le proprie criptovalute, sfruttando le potenzialità offerte da questi nuovi e innovativi servizi di pagamento.

Le carte crypto più interessanti per pagare con le monete digitali

Tra le migliori carte crypto selezionate dal portale Finaria.it c’è innanzitutto Hype, una carta conto digitale di nuova generazione attraverso la quale è possibile gestire transazioni con Bitcoin. Per usufruire di maggiore versatilità un’opzione interessante è Revolut, un conto gestibile tramite app per smartphone, con la possibilità di utilizzare la carta Visa per pagare con tante criptovalute diverse come Bitcoin, Ethereum, Ripple e Litecoin.

Una soluzione da considerare è anche Wirex, società fintech specializzata nei servizi di pagamento smart, con una carta fisica o virtuale in grado di supportare le principali monete digitali come Bitcoin, Ripple e Ethereum. Anche la piattaforma di pagamento digitale Skrill è compatibile con diversi crypto token, inoltre consente di conservare le criptovalute all’interno del conto per semplificare l’utilizzo delle monete digitali insieme ai fondi in valute fiat.

Dopodiché ci sono le carte offerte dagli exchange di criptovalute come Coinbase Card, da usare sia per acquisti nei negozi fisici che accettano crypto token sia per le transazioni online e gli scambi all’interno della piattaforma. Un altro servizio disponibile è quello di Crypto.com, exchange che permette di utilizzare le criptovalute del proprio wallet per realizzare acquisti e pagamenti in modo innovativo, mentre al momento il supporto delle criptovalute da parte di PayPal non è ancora attivo in Italia.

Per utilizzare le monete digitali basta collegare il proprio wallet di criptovalute al conto digitale, in questo modo è possibile scegliere la modalità di pagamento al momento di effettuare la transazione. Alcune aziende propongono anche servizi aggiuntivi e vantaggi dedicati per chi usa i crypto token, come programmi di cashback e sconti riservati, aspetti che rendono in alcuni casi particolarmente conveniente adoperare le criptovalute per gestire le proprie spese ed esigenze finanziarie.

Pagamenti con le criptovalute: in futuro potrebbe essere lo strumento principale

Oggigiorno pagare con le criptovalute è un’operazione assolutamente legale, infatti sebbene le monete digitali non siano regolamentate negozi e store online possono accettare i crypto token integrando delle apposite piattaforme per processare le transazioni criptovalutarie. Ad esempio, per quanto riguarda lo scenario internazionale, anche Putin, che fino a pochi mesi fa risultava restio a valutare la possibilità di effettuare transazioni con le monete digitali, ha aperto ai pagamenti con le criptovalute.

D’altronde le monete digitali permettono di realizzare pagamenti sicuri e rapidi, usufruendo di un livello di protezione considerevole grazie al supporto offerto dalle tecnologie blockchain. Inoltre è possibile effettuare transazioni di importo elevato in modo semplice e veloce, evitando i ritardi e le difficoltà tipiche dei circuiti bancari. Ad oggi infatti è impensabile falsificare una transazione crittografica, in quanto richiederebbe una potenza computazionale talmente elevata da comportare costi proibitivi e rendere la truffa non conveniente.

Pagare con le criptovalute consente anche di non avere necessariamente un conto bancario, poiché basta possedere un wallet digitale e una carta crypto collegata per fare transazioni di qualsiasi entità senza passare per banche o istituti di pagamento tradizionali. Anche dal punto di vista economico i pagamenti crypto sono più vantaggiosi, in quanto vengono applicate commissioni ridotte rispetto a quelle bancarie, tutti aspetti che potrebbero favorire la diffusione delle transazioni criptovalutarie e l’utilizzo su larga scala di conti e carte crypto nei prossimi anni.

