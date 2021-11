Sabato 27 Novembre alle ore 20 approda in Riviera la dodicesima tappa del tour enogastronomico provinciale. La cena si terrà presso il ristorante Forum

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dodicesima tappa di “Prossima Fermata Piceno” sabato 27 novembre alle ore 20. Ultimo appuntamento con il tour enogastronomico nella provincia picena, dal mare ai Sibillini, per raccontare i sapori più buoni e genuini di questa terra. Sono quelli delle specialità tipiche e dei vini del territorio, che portano le Marche sulle tavole del mondo.

La tradizione dell’Adriatico e i profumi del mare sono è al centro della serata che da il nome al menu del Ristorante Forum (via San Giovanni Scafa, 7): insalata di mare, salmone marinato, sgombro marinato, cocktail di gamberetti rosa, olive ripiene di pesce, sautè di cozze e vongole, ravioli di cernia al battuto di coda di rospo e menta, frittura di paranza e sorbetto al limone. I vini che accompagneranno le portate sono delle aziende: Vini San Filippo, Le Canà, Cameli Irene, Poderi San Lazzaro.

“Marche: dalla vigna alla tavola” è il bando regionale nato per sostenere i produttori di vini di qualità e al settore della ristorazione in vista delle riaperture post Covid, destinando risorse per progetti promozionali e di degustazione dei prodotti alimentari di qualità, a partire dai vini a denominazione certificata.

Il bando “Marche: dalla vigna alla tavola”, promosso dal Vice Presidente Mirco Carloni, assessore all’Agricoltura, ha riscosso un grande successo, tanto che a fronte di 600 mila euro di contributi previsti, la dotazione è stata elevata dalla Giunta regionale a un milione di euro, incremento che ha consentito di finanziare tutti i 21 progetti presentati, che coinvolgono centinaia di aziende agricole, vitivinicole e attività della ristorazione, comunicazione, tour operator e organizzazione eventi.

Prezzo: 35 euro, vini inclusi.

Info e prenotazioni:

Fb: Prossima Fermata Piceno

