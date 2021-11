Il gruppo teatrale porterà in scena “Una moglie da tre milioni” di Giuseppe Braconi, liberamente adattata in dialetto ripano da Giorgio Cardarelli. Appuntamento sabato 27 novembre alle 21.15 al Teatro delle Energie

GROTTAMMARE – Ultimo appuntamento imperdibile con la rassegna di teatro dialettale “Commedie Nostre” targata Lido degli Aranci. Sabato 27 novembre, alle ore 21.15 sempre al Teatro delle Energie di Grottammare, appuntamento con il Gruppo Teatrale “Nuovo Settemmezzo” di Ripatransone e “Una moglie da tre milioni” di Giuseppe Braconi e liberamente adattata in dialetto ripano da Giorgio Cardarelli.

Questo il cast: Carlo Piergallini, Cristina Paolini, Francesco Vespasiani, Chiara Buffone, Giorgio Cardarelli, Alessia Capriotti, Daniele Monopoli e Arianna Pasqualini.

Una commedia ricca di colpi di scena. La storia ruota intorno a Felice, eterno scapolo, viziato e coccolato dalla zia e sempre in combutta con l’amico Achille. A mettere in discussione i suoi “sani” principi sarà Ninetta con la sua misteriosa eredità. Riuscirà la dolce ragazza a sconfiggere i pregiudizi dell’impenitente sciupafemmine?

Cresce il fermento per l’avvicinarsi anche della serata dedicata ai talenti grottammaresi “Llegrotte’s Talent” con ospiti Paolo Migone e Lando&Dino, in scena il prossimo 4 dicembre, sempre al Teatro delle Energie alle ore 21.15. Un calendario pieno di soddisfazioni per l’associazione storica grottammarese, vero punto di riferimento nell’ambito dello spettacolo e del divertimento per tutta la Città di Grottammare.

Prevendita biglietti presso il “Caffè Ramona” e il “Bar Mirella” di Grottammare; a San Benedetto del Tronto invece presso “Laborfoto” di Domenico Campanelli. Infoline al 335.6234568, tutte le news anche sui canali social ufficiali Fb ed Instagram dell’Associazione Lido degli Aranci.

