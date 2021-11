SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Su richiesta della Parrocchia di San Benedetto Martire, il Comando di Polizia Municipale, utilizzando una possibilità prevista dal disciplinare in materia, ha disposto la sospensione della Zona a Traffico Limitato (Ztl “Vecchio Incasato”) dal 29 novembre all’8 dicembre 2021, dalle ore 5 alle ore 7 e dalle ore 20.15 alle 21.15, per consentire ai fedeli più anziani che non possono raggiungere a piedi l’Abbazia di seguire le celebrazioni mattutine e serali legate alla tradizionale Novena dell’Immacolata”.

Così dal Comune di San Benedetto in una nota diffusa il 25 novembre.

