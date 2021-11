In adesione alla Festa dell’Albero 2021, il comune di Grottammare, alla presenza di una delegazione di studenti dell’Ic Leopardi, il 26 novembre inaugurerà una panchina artistica nell’area verde di via Licini.

GROTTAMMARE – L’Amministrazione comunale di Grottammare, in linea con le attese del programma Eco-schools, ha aderito alla Giornata nazionale dell’albero 2021 e ha organizzato un’iniziativa simbolica per valorizzare il nuovo Parco della Memoria in via Licini.

Alle ore 10 di venerdì 26 novembre, alla presenza di una delegazione scolastica dell’Ic Leopardi, nell’area verde di via Licini, verrà installata una panchina artistica, realizza da Maria Cristina Pompei. L’area coinvolta è riservata dallo scorso febbraio alla piantumazione di alberi di mandorlo simbolo di rinascita, in memoria delle vittime del Covid-19.

L’iniziativa, infatti, oltre a mettere sotto i riflettori l’importanza degli alberi per la qualità dell’ambiente e dei suoi abitanti e il valore inestimabile che essi rappresentano per ogni comunità, è pensata come esperienza di sensibilizzazione del territorio e di educazione al rispetto dell’ambiente e del bene comune. Insieme ai bambini delle classi partecipanti, infatti, verranno approfonditi concetti ecologici importanti come la stagionalità, il ciclo di vita e le sue funzioni, ma anche il “mondo degli alberi” nelle sue diverse declinazioni sociali, ambientali e artistiche.

