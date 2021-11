SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è conclusa sabato 20 novembre la sesta giornata di Serie D Girone E di calcio a 5.

Primi tre punti storici in Serie D per San Benedetto City che batte di misura per 3-7 i padroni di casa della Sordapicena. Per gli ospiti a segno: Romani, Persico, Pulcini e poker di Bastianelli. Le marcature dei padroni di casa: Ciabarra, Giosia e Fagioli. Sale al terz’ultimo posto la squadra di mister Alesi, mentre rimane a 0 punti la formazione di mister Merlini.

Mastica amaro anche Sporting Grottammare dopo la sconfitta rimediata in casa contro Amici 84 per 2-3. Per i grottammaresi a segno Deogratias con una doppietta. La formazione di mister Lini vede allontanarsi il primo posto rimanendo a 12 punti a -3 da L’Altro Sport e Offida C5 in testa a 15 punti.

